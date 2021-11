Intervistato da Sky, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato della vittoria contro il Venezia.



"Il momento è molto positivo e anche le sensazioni sono buone. Oggi era una partita dura, su un campo strano e con la pioggia, siamo contenti di portare tre punti a Milano, era importantissimo per continuare a scalare la classifica. Siamo sotto e dobbiamo spingere un po' di più. Scudetto? Dobbiamo continuare, è impossibile dire adesso se possiamo vincere o meno. Dobbiamo procedere passo dopo passo, continuando ciò che stiamo facendo. Siamo avanti in Champions dopo tanti anni, in campionato abbiamo perso punti che non dovevamo perdere, ma stiamo avendo pazienza e maturità che ci servono per vincere anche in momenti come questi. Il rigore? Capita qualche volta di sbagliare. Sbaglia solo chi calcia. Ora è andata bene e sono contento, voglio continuare. Io simbolo dell'Inter? Lo spero. Lavoro per questo da quando sono arrivato, lotto per difendere questa maglia importante".