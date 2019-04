Lautaro Martinez è pronto a tornare in campo, dopo aver recuperato dal problema muscolare avuto durante gli ultimi impegni dell'Argentina. L'attaccante dell'Inter è stato il protagonista di un'intervista a La Oral Deportiva, in cui parla dei suoi primi mesi in nerazzurro e del rapporto con Mauro Icardi: "I primi sei mesi in Italia sono stati di adattamento: ho cambiato Paese, squadra e campionato e non ho giocato tanto quanto al Racing, ma mi sono sempre allenato per essere pronto quando era il mio turno. Ora sto recuperando dall'infortunio, spero di giocare e aiutare la squadra".



SU ICARDI - "Da quando sono arrivato all'Inter Mauro mi ha chiamato e aiutato in tantissimo cose, è un aspetto positivo per formare un nuovo gruppo. All'Inter abbiamo cambiato diversi sistemi di gioco, quello che abbiamo utilizzato maggiormente è con una mezza punta dietro al centravanti, io e lui abbiamo giocato insieme e mi sono trovato bene. La scelta del numero 10? Il numero sulle spalle serve per identificarti, so cosa significa essere il 10 dell'Inter".



SULL'ARGENTINA - "Faccio di tutto con l'Inter per poter essere convocato con l'Argentina, è sempre una grande gioia essere chiamato. Quando indosso la camiseta dell'Albiceleste sento qualcosa di speciale, voglio essere nella prossima lista e in tutte quelle che ci saranno dopo".