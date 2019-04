L'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha parlato a FcInterNews del futuro dell'attaccante argentino certificando sia il rientro vicinissimo in campo dopo l'infortunio, sia il suo amore per i colori nerazzurri.

RIENTRO - “Sta Meglio. Mi ha detto di aver recuperato. Si è allenato con il gruppo. Tutto fa pensare che sia pronto per giocare la prossima partita di campionato. Lautaro pensa solo a giocare, ha un profilo basso. Sta bene, è felice. Il gol contro il Milan è stato molto importante per lui e per la squadra. Si sente amato da tutti. Dai compagni ai tifosi, passando per ogni componente del club. Si nota ogni giorno di più. E chiaramente se lui è contento, anche io lo sono”.



CONTRATTO - "Rinnovo senza clausola rescissoria? Noi siamo tranquilli. Lautaro è un ragazzo molto giovane, un giocatore d’élite. Se l’Inter ci chiamasse per questa esigenza, dato che con noi si sono comportanti sempre bene, siamo per la collaborazione”.



CON ICARDI - "In coppia con Icardi? Non voglio entrare nella situazione specifica, anche perché parliamo di circostanze personali che non mi competono. Per questo le dico che a me interessa solo vedere giocare Lautaro”.



REALTÀ - "Io ho sempre avuto fiducia in lui. Lo conosco benissimo. Aveva solo bisogno di continuità. Oggi è una realtà, se lo merita. Dà tutto per il club e per i suoi compagni. Adesso è titolare. Vuole proseguire su questa strada dimostrando il suo valore, far vedere di che pasta è fatto, continuando a crescere".