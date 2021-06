Perché a questo punto bisogna essere maliziosi e pensare che nel caso dell’argentino, non per forza quel che si dice corrisponde a quel che si pensa. Il Toro aveva parlato chiaro: “Voglio rimanere all’Inter a prescindere da quelle che saranno le scelte di Conte. È vero, ho parlato col Barcellona, ma poi ho scelto di rimanere qui e ho fatto bene. Non mi vedo da nessuna altra parte se non all’Inter”, aveva dichiarato Lautaro qualche tempo fa, quando ancora Antonio Conte non aveva comunicato il suo addio.Qualche settimana dopo, Alejandro Camano ha ribaltato il fronte:Una doccia gelida che apre nuovi orizzonti da esplorare. Perché chi sa interpretare il linguaggio dei procuratori sa bene che questo tipo di dichiarazione rischia di aprire una falla, che stando alle indiscrezioni sarebbe di 4,5 milioni di euro più bonus. Inaccettabile per Lautaro, che si aspetta uno stipendio da circa 6 milioni a stagione, in linea con gli altri big della rosa.Da qui il no del suo procuratore, Camano, che provocatoriamente ha risposto “Stiamo bene così”., che si guarda in giro. L’Inter sa che andare allo scontro sarebbe solo un danno. È vero, c’è un contratto in scadenza nel 2023 e una clausola rescissoria di 111 milioni di euro valida solo per l’estero, ma per il bene di tutti sarebbe importante giungere a una conclusione entro la fine di questo mercato.