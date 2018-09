Prima di lasciare il ritiro dell'Argentina per infortunio e fare rientro in Italia, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato al Clarin: "E' ancora difficile accettare il fatto di dover andare via, perché ero molto contento di poter disputare queste partite con la nazionale; è una grande sfida per tutti, con questo nuovo staff tecnico che è venuto a dare una mano e con questo nuovo gruppo. Era una cosa importante per me, però i medici e lo staff tecnico hanno deciso che non avrei giocato a causa del mio fastidio al polpaccio sinistro. Non ero al cento per cento e per non rischiare nulla abbiamo deciso di prendere una pausa. Continuerò a curarmi e cercherò di recuperare nel miglior modo possibile".



Sui suoi modelli: "Ho sempre detto di ammirare Falcao sin da ragazzino. Mi identifico in lui per il modo di giocare e le caratteristiche. Con Icardi sto imparando molto in Italia, perché è lì da molto tempo e mi sta dando una grandissima mano. E di questo gliene sarò sempre grato. E' uno che dà il 100% per un compagno. E' una cosa che ho vissuto e visto dentro lo spogliatoio. Si mette sempre a disposizione per dare una mano a qualunque nuovo giocatore. Come calciatore non c'è molto da dire, è sotto gli occhi di tutti come sia un attaccante potente, che salta i due centrali. Questo è molto importante per ricevere la palla alle sue spalle".