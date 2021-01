Un nuovo incontro per trovare la quadra, l’Inter e l’entourage di Lautaro Martinez stanno accelerando per trovare l’intesa. Era questo l’obiettivo del viaggio italiano degli agenti e presto torneranno in Argentina con qualche certezza in più rispetto al passato. Questo è quanto filtra dopo l’incontro tra le parti.



Lautaro dovrebbe accontentarsi di un ingaggio più basso rispetto alle richieste iniziali, una scelta di buon senso, visti i tempi. Scadenza fissata al 2024, con opzione fino al 2025. Non c’è ancora la firma sul contratto, per quella bisognerà attendere buone nuove dagli sviluppi societari. Un po’ quello che è accaduto a Bastoni e de Vrij.