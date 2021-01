Alla vigilia del derby di Coppa Italia, il tecnico dell’Inter,, ha parlato ai microfoni della Rai.Dal punto di vista psicologico c’è in palio il passaggio del turno in una competizione come la Coppa Italia, di cui abbiamo il massimo rispetto. Bisognerà fare una grande prova di squadra.questo sarà importante. Il Milan non è solo Ibra. Se mancano i gol di