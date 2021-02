Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez ha parlato anche della nuova vita da padre, con Nina avuta da poco dalla compagna Agustina Gandolfo.



RESPONSABILITA' - "Sento addosso una responsabilità sconosciuta. Vorrei passare ogni istante con mia figlia, condividere ogni momento, non facendole mancare nulla. Lei crescerà in un ambiente diverso dal mio. Ma non appena capirà, le racconterò tutto di me. So da dove vengo, so quanto ho faticato per arrivare dove sono".



IL NOME E AGUS - "Chi ha scelto il nome? Agustina. L’accordo era che io avrei deciso quello per il maschio... Sarà per il prossimo. Nina ha già capito che lavoro faccio. È incredibile: la sera prima delle partite, quando non abbiamo ritiro, lei dorme tutta la notte. Una magia. Con i pannolini sono bravissimo, ho studiato con i tutorial su YouTube".



E Agustina, bellissima anche durante la gravidanza, è già tornato in una forma super come mostrano le ultime foto pubblicate e che vi mostriamo nella nostra gallery.