Intervistato da Inter tv, il centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez, ha spiegato di non essere troppo felice delle tante voci che lo riguardano.



“Rabbia? Si parla tanto e questo a me non piace perché io ho sempre dato il massimo per l'Inter. Queste voci non mi piacciono. Quando mi tocca stare in panchina sono arrabbiato perché voglio giocare sempre. Quello che conta è dare una mano ai compagni e all'Inter".