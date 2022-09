Il Pocho Lavezzi commenta ad Amazon Prime la splendida vittoria del Napoli contro il Liverpool: "Kvaratskhelia ha disputato una grande partita, alla fine è uscito perché un po' stanco ma ha disputato una gara di qualità e personalità, come tutti gli altri. Tutto il Napoli ha disputato una partita davvero buonissima. Molto bello vedere un ragazzo come Simeone così emozionato, sono davvero felice per lui e per il gol alla prima partita in Champions: spero davvero possa andare avanti così".