La relazione fra Ezequiel Lavezzi e Natalia Borges, già ampiamente criticata in quanto lei è la ex di un suo vecchio amico e ha portato alla rottura con la storica moglie del Pocho, continua a far discutere.



Stavolta la notizia che circolava nei social era legata a una presunta gravidanza della modella che sarebbe stata alla base, tra l'altro, della rottura con l'ex-moglie. Niente di tutto ciò perché Natalia non si è nascosta e ha risposto per le rime: "Non sono incinta, ho solo mangiato troppo".



Dalle sue foto, decisamente sexy e che vi mostriamo in gallery, le prove di una presunta gravidanza sembrano proprio non esserci.