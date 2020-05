L'Italia studia come far ripartire il lavoro dopo l'emergenza coronavirus e tra le opzioni al vaglio della ministra Nunzia Catalfo. E' questa la novità che il Governo punta ad inserire già nel decreto di maggio, ma si tratta di una soluzione molto onerosa per le casse dello Stato, lo evidenzia Il Corriere della Sera che porta a riferimento il modello tedesco del '': letteralmente 'lavoro breve', prassi consolidata in- Il 'Kurzabeit' è una pratica temporanea per le aziende in difficoltà economica e può riguardare tutti o una parte dei dipendenti. Non tutte le aziende però possono accedervi e ci sono delle condizioni:, purché sia imprevedibile e temporaneo., può usufruirne solo se è stato concordato in un contratto collettivo, in un accordo aziendale o in un contratto individuale di lavoro; deve essere approvato dal comitato aziendale in caso di Mitbestimmung, partecipazione di lavoratori alle scelte aziendali.- Ma cosa cambia nel dettaglio in busta paga per i lavoratori?. Ai lavoratori che ricevono assegni per figli a carico pari ad almeno lo 0,5%, viene corrisposta un'aliquota maggiorata del 67%, indipendentemente dal loro stato civile., con alcune condizioni: dal quarto mese l'indennità salirà al 70% (77% con l'assegno per i figli) e dal settimo mese all'80% (87% con l'assegno per i figli). Di conseguenza, questo porta a un costo notevole per le casse dello Stato, un dato evidenziato dal Governo tedesco che ha annunciato di aver ricevuto ad aprile