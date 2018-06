Con il passare dei giorni l'arrivo al Torino di Diego Laxalt è sempre meno probabile: le richieste economiche del Genoa sono considerate troppo alte dai dirigenti granata che, per questo motivo, si stanno guardando intorno alla ricerca di altri giocatori per rinforzare le corsie esterne.



A complicare la trattativa del Torino con il Genoa per Laxalt c'è anche l'inserimento della Lazio. Proprio i biancocelesti sono al momento in vantaggio rispetto ai granata nella corsa per riuscire ad acquistare l'esterno uruguaiano.