Ultimi giorni di mercato per il Milan e ultimi movimenti per la formazione di Rino Gattuso, sempre alla ricerca di un esterno offensivo sinistro per completare il reparto offensivo ma molto attento pure sul fronte delle cessioni. Sono ore di attesa anche per quei giocatori che non rientrano nel progetto tattico rossonero o che sono stati oggetto di proposte, da Bertolacci e Montolivo passando per Halilovic e Laxalt.



BERTOLACCI E MONTOLIVO - In scadenza di contratto a giugno, sia il centrocampista romano che l'ex capitano del Milan hanno avuto la possibilità di salutare con 6 mesi di anticipo, ma per entrambi ha prevalso la volontà di attendere fino a giugno nonostante non rientrino nelle scelte di Gattuso. Bertolacci non ha raggiunto l'accordo economico col Genoa, che potrebbe essere la sua prossima destinazione in estate ma da svincolato, mentre per Montolivo vanno registrati alcuni contatti col campionato cinese che ad oggi non hanno però portato a novità concrete. Più fluide e in evoluzione le situazioni legate a Diego Laxalt e soprattutto Alen Halilovic, poco protagonisti nella prima metà di stagione: l'esterno uruguaiano è poco convinto dell'ipotesi Bologna, che offriva un prestito con obbligo di riscatto vincolato alla salvezza, mentre il Milan non ragiona se non sulla base di una cessione a titolo definitivo. E anche la pista Newcastle appare tramontata. I VETI DI GATTUSO - Lo stesso Bologna sta sfidando il Besiktas per il fantasista croato ex Barcellona, che nelle scorse settimane aveva avuto anche qualche approccio con formazioni del campionato spagnolo. Sul fronte rossoblù, molto dipenderà ovviamente dalle indicazioni del nuovo allenatore Sinisa Mihajlovic, appena insediatosi al posto di Filippo Inzaghi. Sfumato il passaggio in Cina di Borini, da escludere l'uscita di Hakan Calhanoglu, che il Lipsia ha trattato in questa finestra di mercato ma sul quale Gattuso ha posto da subito il veto. Posizione analoga a quella espressa per Cristian Zapata, per cui l'allenatore si augura che venga raggiunta l'intesa per rinnovare il contratto in scadenza ma che è tentato dalla ricca offerta del Fenerbache.