Achraf Hakimi di nuovo all'Inter? "Mai dire mai". Ad aprire all'ipotesi è Achraf Lazaar, ex difensore del Palermo e amico stretto dell'esterno marocchino del PSG. Intervistato da Libero, Lazaar ha spiegato: "Siamo molto amici. Quando arrivò all’Inter, stavamo sempre insieme, eravamo praticamente inseparabili. Achraf ama tanto l’Inter. Sta bene a Parigi: è in un club enorme, ma l’Inter gli è rimasta nel cuore. Hakimi è il miglior terzino destro al mondo e al PSG non sono stupidi: se lo terranno stretti. I nerazzurri se lo sono lasciati scappare per problemi societari, però i rapporti tra Achraf e Inter sono molto buoni; potrebbe anche tornare, mai dire mai nel calcio".