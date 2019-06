Vuole l'Inter, a tutti i costi. Valentino Lazaro ha preso la sua decisione, considera chiusa la sua avventura in Germania e spinge per vestire la maglia nerazzurra. Come raccolto da Calciomercato.com in questi giorni l'esterno austriaco che si ispira a Ronaldinho ha avuto un contatto con l'Hertha Berlino, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2021: ha chiesto di essere liberato, ricevendo un'apertura da parte del club della capitale tedesca. Il problema è di natura economica, tra richiesta, 30 milioni di euro, e offerta, 20 più bonus. Marotta vuole accontentare Conte, la trattativa prosegue.



