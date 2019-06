Per chi avesse ancora dei dubbi su che tipo di giocatore siail gol segnato nella vittoria per 4-1 dell'Austria sulla Macedonia del Nord. E per chi invece avesse ancora dei dubbi sul perchéstia provando a strapparloper regalarlo adin vista della prossima stagione vale, evidentemente, la stessa indicazione.Sì perché il gol del momentaneo 1-1 segnato dall'esterno classe 1996 è la sintesi perfetta di quello che il nuovo allenatore nerazzurro chiede ai suoi esterni di centrocampo.. Proprio così è arrivato il gol dell'1-1 con un destro al volo di prima intenzione perfetto per battere​ Dimitrievski.L'Inter c'è e non lo molla.Il club tedesco sta facendo muro, non vuole privarsene men che meno a prezzi contenuti e ha già fatto sapere sia ai nerazzurri che alche servirà un'offerta fuori mercato per arrivare all'accordo. Nel frattempo Lazaro continua a incantare e il prezzo dell'esterno austriaco continua a salire. E i 20 milioni proposti finora dai nerazzurri potrebbero non bastare.