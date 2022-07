Termina qui la fugace avventura di Cabral alla Lazio. Arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona, l'attaccante non è riuscito a ritagliarsi spazio in biancoceleste e farà ritorno alla base. Per lui si era anche paventata nei giorni scorsi l'ipotesi di un riscatto, ma alla fine non se ne è più fatto nulla. Il ragazzo si trova ora a Capoverde, sua terra d'origine, e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di cronisti locali, durante una sua visita in una scuola nella città di Praia.



"Ho un contratto con lo Sporting e quindi ora tornerò lì. Qualunque cosa il club voglia fare, io sarò a disposizione. Lavorerò sempre con impegno. L'obiettivo è essere più professionale e crescere come giocatore ogni giorno. L'esperienza in Italia è stata buona, anche se ho avuto poco spazio. Non è per forza necessario giocare sempre 90 minuti per imparare. A volte hai bisogno anche di alcune barriere da affrontare per essere più giocatore e più persona. Per l'allenatore ero solo un'opzione, ma a me spetta solo continuare a lavorare come ho sempre fatto, e credo che nessuno abbia nulla da ridire sul mio comportamento, sia in allenamento che in campo".