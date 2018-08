La sua Lazio ha dovuto sopportare un inizio shock: due big match e due sconfitte nelle prime due giornate di campionato. Milinkovic, oggetto del desiderio di molte squadre, Milan compreso, non è riuscito ad incidere: è fuori condizione, è rientrato il 31 luglio dopo i Mondiali.



MILINKOVIC IN FORMA - La Lazio riavrà Milinkovic in forma dopo la sosta. Come riporta il Corriere dello Sport, ci vogliono almeno 6 settimane per ritrovare la condizione migliore. Ne mancano 2: Milinkovic ha 14 giorni per ritrovare ritmo e spessore delle prestazioni. Dopo la gara contro il Frosinone volerà ad indossare la maglia della Nazionale: Milinkovic avrà ulteriore minutaggio per ritrovarsi ed aiutare la Lazio al suo rientro.