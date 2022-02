La Lazio si sta muovendo per cercare un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Strakosha è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare il contratto, così secondo La Gazzetta dello Sport sta valutando una rosa di nomi nella quale c'è anche Sergio Rico, di proprietà del Psg e in prestito al Maiorca. La valutazione si aggira intorno ai 4 milioni di euro, e ha un contratto fino al 2024.