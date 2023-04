Durerà ancora sette partite l'avventura di Milinkovic alla Lazio, poi sarà addio. Le possibilità per un rinnovo sono sostanzialmente azzerate: a fine campionato le parti si saluteranno cordialmente, a un anno dalla scadenza dell'attuale contratto, cercando la migliore soluzione possibile. Come riporta il Messaggero questa mattina al momento ce ne sono 4 di opzioni sul tavolo, con l'agente del serbo Mateja Kezman a lavoro da mesi in giro per l'Europa per far arrivare sulla scrivania di Lotito offerte soddisfacenti (almeno 40 milioni, ndr). I club ad aver manifestato concreto interesse per il centrocampista sono Arsenal, West Ham e Newcastle, più la Juventus.



Altri se ne potrebbero aggiungere nelle prossime settimane, ma resta il fatto che il numero 21 biancoceleste e il suo entourage non hanno intenzione di arrivare al muro contro muro con la società, né di lasciarla a mani vuote tra un anno. A bocce ferme si faranno tutte le valutazioni del caso. Fino all'ultima giornata di campionato però l'obiettivo del Sergente rimane quello di portare la Lazio in Champions, dando tutto per la squadra, che lo ha consacrato, e per i tifosi che lo hanno sempre sostenuto.