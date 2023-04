con sei giornate di anticipo, quando la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo al Maradona per affrontare la Salernitana e la Lazio (seconda in classifica) sarà a San Siro contro l'Inter. Da Napoli spunta la volontà di giocare in contemporanea Napoli-Salernitana e Inter-Lazio, così in caso di vittoria degli azzurri e di mancato successo dei biancocelesti sarà immediata la conquista del tricolore.- Si è mosso in prima persona, consigliere al Comune di Napoli. In oggetto la richiesta delRichiesta inoltrata al Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'Assessore alla Legalità, Antonio De Iesu e all'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza.- Oggetto:da parte della squadra partenopea ed al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza e di prevenire eventuali episodi incresciosi dovuti al caos che si potrebbe generare durante la due giorni prevista per gli incontri di calcio della 32sima giornata di Serie A, si chiede di valutare l’opportunità di discutere al tavolo sulla sicurezza, con la partecipazione anche della FIGC,A tal fine, si chiede, ai responsabili in indirizzo di prevedere il prolungamento dell’orario di servizio della Linea 1 della Metropolitana, così da consentire alle centinaia di migliaia di tifosi attesi di spostarsi agevolmente con i mezzi pubblici in città, evitando, in tal modo, il congestionamento del traffico stradale. In attesa di riscontro e sempre nell’ottica di collaborazione, si porgono distinti saluti.