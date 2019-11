La Lazio ci riprova: terzo tentativo di agganciare il treno Champions nell'era Inzaghi, stavolta sembra la volta buona. Come riporta il Corriere dello Sport, questa squadra è da Champions, per 5 motivi specifici.



5 MOTIVI PER LA CHAMPIONS - 1) Prima di tutto, quest'anno Inzaghi ha un'arma in più: Correa è esploso, ha già segnato 5 reti nelle ultime 4 partite. Se dovesse andare in doppia cifra faciliterebbe parecchio l'accesso in Champions. 2) Questa Lazio ha l'esperienza per andarci. Con il blocco degli appunti in mano, pieno degli errori degli scorsi anni, Inzaghi e i suoi stavolta non dovranno ripeterli. 3) Europa League, addio: la probabile esclusione dal girone, se ha dimostrato che la Lazio non può competere su tutti i fronti, d'altra parte potrebbe essere un'arma importante per il campionato. 4) Acerbi e Immobile stanno trascinando la squadra. Gli Europei si avvicinano, vogliono la Nazionale e stanno lottando a suon di buone prestazioni e gol. 5) La voglia di Inzaghi, che potrebbe lasciare la Lazio quest'estate. Vuole la Champions ad ogni costo.