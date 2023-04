La Lazio potrebbe ritrovarsi in rosa contemporaneamente il centravanti più prolifico e il portiere meno battuto della sua storia. Dopo Immobile, che ha frantumato il record di Piola in biancoceleste, ora Provedel può puntare al record assoluto di porte inviolate in un unica stagione. Nell'annata '87-'88 in Serie B Silvano Martina ne collezionò 20, dando un contributo fondamentale alla promozione in A del club. Nello stesso campionato si somma anche uno 0-0 con il Lecce in cui fu Alessandro Salafia a difendere i pali. In sostanza all'estremo difensore biancoceleste mancano 3 clean sheet nelle ultime 8 gare di quest'anno per raggiungere un traguardo storico.