Il sogno Champions si va concretizzando per la Lazio. In casa biancoceleste si iniziano perciò a programmare le mosse per il mercato estivo. Gli ultimi due possibili obiettivi in ordine di tempo li riporta oggi Il Messaggero: si tratta di Hudson-Odoi e Loftus-Cheek, entrambi di proprietà del Chelsea. Sarri ha detto che preferirebbe profili italiani, da inserire facilmente nel suo contesto di gioco, ma anche lavorare con calciatori stranieri che già conoscano i suoi metodi non gli dispiacerebbe. Ecco perché nei giorni scorsi si è parlato pure di Zielinski.



I due profili dei Blues hanno già lavorato con il tecnico toscano, nel suo periodo a Londra. Hudson-Odoi all'epoca appena 18enne fu aggregato alla prima squadra proprio dall'attuale allenatore biancoceleste. Ala sinistra, attualmente in prestito al Bayer Leverkusen, ha il contratto in scadenza nel 2024 col Chelsea. Situazione contrattuale simile per Loftus-Cheek, su cui però il club inglese vanta una clausola per un rinnovo automatico di un'altra stagione. Il mediano, classe '96, si era guadagnato la fiducia di Sarri dopo un inizio da riserva nella stagione 2018-19. E ieri il tecnico della Lazio è tornato a chiedere informazioni su di lui e sul giovane esterno d'attacco. Lo ha fatto in un colloquio con Carlo Cudicini, Club Ambassador del Chelsea, ospite per qualche ora nell'albergo di Lerici (vicino La Spezia) dove alloggiava la Lazio in vista della gara di campionato poi vinta al Picco. La pista di mercato quindi, sempre secondo il quotidiano romano, potrebbe diventare molto calda tra qualche mese.