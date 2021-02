Si avvicina un'altra sfida importante per la Lazio. I biancocelesti scenderanno in campo domani al Dall'Ara contro il Bologna per dare seguito alla vittoria contro la Sampdoria e alla corsa al quarto posto. In attesa del verdetto su Lazio-Torino prevista martedì, poiché si procede verso il rinvio è molto probabile che contro i rossoblu Inzaghi schiererà nuovamente i titolari. Tra questi vi è anche Joaquin Correa. Come riporta Il Corriere dello Sport, è arrivato il momento di accelerare per il Tucu. La Lazio necessita di un suo rendimento migliore in campionato, stile Champions. In quest'ultima, in 7 gare giocate Correa ha segnato 3 gol e 2 assist. In Serie A, in 16 presenze ha fatto addirittura peggio: 2 gol e 2 assist. Con un Immobile un po' appannato è scattata l'ora del Tucu.