La Lazio inizia a pensare al post Milinkovic e Luis Alberto. Le prossime sessioni di mercato potrebbero ruotare intorno alle cessioni di questi due big e per il futuro, scrive oggi il Corriere dello Sport, la società starebbe monitorando due giovani talenti: Luka Susic e Khèphren Thuram.



l primo è impegnato ai mondiali con la Serbia. Ha vent'anni, è di proprietà del Salisburgo e già in estate il suo nome era circolato in orbita biancoceleste. La scorsa stagione per lui 8 gol in 28 presenze. Quest'anno non è ancora andato a segno, ma nella Bundesliga austriaca sta comunque contribuendo alla cavalcata in vetta del club con 4 assist. Il secondo invece gioca al Nizza. Classe 2001 è figlio dell'ex difensore di Juve e Parma e fratello dell'attaccante del Borussia M'gladbach. Può giocare anche come regista o come esterno sinistro. Anche per lui l'anno scorso è stato quello dell'esplosione con 4 gol e 3 assist in 36 presenze. Per entrambi però il problema principale è la valutazione, superiore ai 20 milioni di euro. Soldi che però la Lazio, per una volta potrebbe anche avere, soprattutto se si concretizzassero gli addii del Sergente e del Mago alle condizioni dettate da Lotito. E se poi venisse centrato anche l'obiettivo Champions, allora il gruzzolo da investire sul mercato potrebbe rivelarsi parecchio consistente.