È Lucas Torreira il prescelto di Sarri in mediana. L'allenatore della Lazio non vuole nessun altro al di fuori dell'uruguayano e lo ha detto chiaramente alla società nel vertice di inizio settimana. Ne parla oggi Repubblica sottolineando che il tecnico toscano ha chiesto a Lotito e Fabiani uno sforzo per portare il centrocampista a Formello prima del ritiro. Niente Paredes o altri nomi accostati ai biancocelesti in queste settimane.



Proprio Paredes per altro è promesso ormai al Galatasary, proprietario di Torreira. E l'arrivo dell'argentino in Turchia può agevolare i biancocelesti che per arrivare all'ex Fiorentina - desideroso di tornare in A e che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento a Roma - dovranno sborsare una cifra intorno ai 10 milioni di euro.