Non solo Inzaghi, la Lazio vuole ripartire compatta. Potrebbe arrivare la conferma in blocco dei senatori e dei protagonisti della stagione, potrebbe arrivare anche la conferma del ds Igli Tare. L'ex attaccante albanese, che ha costruito una Lazio capace di competere fino alla fine per la Champions, è in scadenza.



CONTRATTO TARE- A lui si devono intuizioni geniali (su tutte Milinkovic) e trattative complesse, sempre in una logica low budget: Igli Tare, come riporta il Corriere dello Sport, è legato alla Lazio da oltre 10 anni, vorrebbe rinnovare per altri tre. Manca solo l'ufficialità, il rinnovo è pronto.