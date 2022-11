Il pressing del comune ha dato i suoi frutti:L'obiettivo è quello di farlo diventare. Dopo le recenti manifestazioni di interesse da parte del club e vari sopralluoghi, tutto però sembrava essersi arenato ancora una volta. "Oggi il Flaminio è diventato il simbolo dell’immobilismo della città - aveva dichiarato dieci giorni fa l'assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato - I documenti sono nelle mani del presidente Lotito, il Comune può esprimersi sulla fattibilità del progetto, se ce n’è uno, ma ad oggi non c’è.". L'ultimatum è andato a segno.L'idea di dare alla Lazio uno stadio di proprietà è nei piani del presidente sin dal primo giorno dell'inizio della sua gestione. L'intenzione, più volte ribadita pubblicamente, è quella diL'impianto di Viale Tiziano, pur più volte proposto alle Aquile in passato, non era tuttavia mai stato preso in considerazione, per leche si sarebbero presentate attorno alle opere da effettuare per ristrutturarlo e ammodernarlo. Evidentemente qualcosa è cambiato nell'ultimo anno.su quello che attualmente è un edificio fatiscente, rimangono conditio sine qua non per far si che la Lazio possa prendersi in carico l'onere di dare. Bisognerà allora attendere la fine del mese per scoprire quale sarà la proposta del club di Lotito per superare gli ostacoli.Sull'impianto sportivo che più di tutti a Roma si è trasformato negli anni gravano infattiIntanto, in tempi recenti, al di sotto delle fondamenta, sono stati rinvenuti i resti di un'antica necropoli romana. Il che pone già degli ostacoli di natura archeologica. Ma è principalmente un'altra la questione da affrontare per veder validato il progetto di ristrutturazione. I(primo storico terreno di gioco proprio della Lazio, ndr). In epoca fascistaSul rispetto di questavigilano oggi gli eredi della famiglia Nervi, attraverso la loro fondazione no-profit a tutela del patrimonio architettonico lasciato in eredità dal loro avo.Spetta quindi ad essa una parola decisiva su qualunque intervento si voglia compiere. Circa due settimane fa la Segretaria generale della Pierluigi Nervi Project Foundation, Elisabetta Margiotta Nervi si era espressa in questi termini, riguardo l'assenza di una proposta concreta da parte di Lotito: "Passano i giorni e non succede nulla, anzi, l’impianto si degrada sempre di più. Siamo delusi, abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere. Non capisco la strategia del Presidente della Lazio. Non è l’amministrazione comunale che deve proporre qualcosa. Il Comune valida, approva o respinge un progetto che riceve. La giunta non può dare assicurazioni senza vedere un progetto concreto". Tempo qualche settimana e tutto sarà svelato, per capire se per il Flaminio potrà esserci un seguito a tinte biancocelesti o no.