Seduta pomeridiana a Formello per la Lazio. Sarri ha iniziato a preparare la sfida di domenica a Milano contro l'Inter e la buona notizia è il pieno recupero di Zaccagni. L'esterno sinistro aveva destato preoccupazione per via di una caviglia gonfia, ma oggi ha svolto per intero l'allenamento in gruppo, senza problemi. E come lui anche Ciro Immobile sembra perfettamente ristabilito. Entrambi si candidano ad una maglia da titolari per il lunch match del Meazza.