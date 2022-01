Mentre scorrono via inesorabili le ultime ore di mercato, la Lazio torna al lavoro a Formello in vista dell'impegno di sabato contro la Fiorentina. Le buone notizie che non arrivano dallo Sheraton di Milano, giungono almeno dal campo del centro tecnico dove si rivede in gruppo Felipe Anderson, che ha superato i piccoli problemi alla schiena accusati la settimana scorsa. Il brasiliano è pienamente recuperato per la trasferta toscana.



Ottimismo anche su Pedro, che prosegue il lavoro differenziato in palestra e continua a dare segnali di miglioramento. Molti meno invece quelli che arrivano da Francesco Acerbi. A differenza dello spagnolo, che sembra potercela fare a rientrare tra i convocati per la ripresa del campionato, il difensore probabilmente sarà costretto ancora al forfait.