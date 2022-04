Piccolo giallo in casa Lazio attorno a Luis Alberto. Lo spagnolo oggi non era presente a Formello, alla ripresa degli allenamenti. Ieri sera sua moglie sui social aveva parlato di un "virus" che aveva colpito la famiglia. Questa mattina nuova storia della signora con una foto dei bambini che indossavano un aerosol e un messaggio: "I bambini hanno la bronchite. Nessuno ha il Covid a casa".



Non ci sono ulteriori comunicazioni ufficiali a riguardo. Resta un velo di incertezza sulle condizioni del Mago, ma intanto gli uomini di Sarri sono tornati a lavorare in vista del prossimo impegno domenica in trasferta contro il Genoa. Seduta di scarico per chi ha giocato contro il Sassuolo poi partitella a campo ridotto. Ancora assenti Radu e Luiz Felipe, sempre alle prese con i rispettivi problemi fisici al piede e al ginocchio.