Secondo Il Messaggero a Formello è già in bozza una proposta di rinnovo triennale per Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio ha l'attuale contratto in scadenza a giugno. In biancoceleste ricopre il ruolo dal 2009 e negli ultimi due anni si sono moltiplicate le voci di un suo futuro lontano da Roma. In particolare non è mai sbocciato l'amore con Sarri (scelto direttamente da Lotito) e le dichiarazioni dei due, più volte discordanti, sul reale valore della squadra e sugli obiettivi lo confermano. Lotito però ha più volte richiamato tutti all'ordine, insistendo sull'unità familiare tra squadra e società. Le intenzioni del patron sembrano dunque quelle di far continuare la convivenza tra i due. Se i due la accetteranno è tutt'altro discorso.