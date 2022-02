Sarri riabbraccia Acerbi e spera in Immobile. Nella seduta di allenamento di questa mattina a Formello il tecnico della Lazio ha rivisto allenarsi in gruppo il difensore centrale, fermo dal 6 gennaio per l'infortunio al flessore. Il numero 33 sarà a disposizione per il Porto giovedì, ma ora l'emergenza si è spostata in attacco.



Scarico per chi ha giocato ieri a Udine, lavoro atletico sul centrale per gli altri. Ma ancora non si rivede il capitano. Dalle sue condizioni arrivano segnali positivi, pare abbia smaltito l'influenza, e allora l'allenatore toscano spera di poterne testare le condizioni almeno nella rifinitura di mercoledì. Perché con l'assenza di Zaccagni per squalifica e l'incertezza sulle condizioni di Pedro, davanti le scelte sono rimaste poche. Anderson è sicuro della conferma. Cabral potrebbe avere un'altra chance, magari persino dal 1'. Il rientro di Ciro, sarebbe manna dal cielo per sperare di ribaltare il 2-1 dell'andata contro i portoghesi.