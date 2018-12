Lucas Leiva è sempre più importante per la Lazio. Basta solo la sua presenza: come riporta Il Messaggero, l'ex Liverpool ha donato la vittoria alla Lazio dopo 7 partite senza. Un periodo lungo, coincidente con la sua assenza. Anche perché porta fortuna. La Lazio non vinceva da sette gare prima del suo ritorno. Anzi, addirittura senza Leiva (10 volte) appena 2 successi, 4 sconfitte e 4 pareggi. Con Leiva torna anche il gioco, e la possibilità di far coesistere Correa e Luis Alberto.



FUTURO - A gennaio Lucas Leiva parlerà di prolungamento contrattuale. A inizio stagione tutto fermo, per i soliti motivi legati alle commissioni. Si proverà a ricucire, il contratto è in scadenza 2020, con opzione per un ulteriore altro anno. E la Lazio spera di regalarsi ancora Leiva, se questi sono i risultati.