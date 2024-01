La Lazio inizia a muoversi già a gennaio per rinnovare il parco attaccanti. A giugno molto probabilmente saluteranno sia Pedro, sia Felipe Anderson e così in casa biancoceleste c'è la necessità di individurare già in anticipo possibili sostituti. Fabiani e Lotito si guardano intorno, alla ricerca di profili ideali e possibili occasioni. Un nome in particolare ha già attirato l'attenzione della dirigenza laziale: è quello di Bryan Gil, del Tottenham.



Classe 2001, spagnolo, Gil è agli agli Spurs dal 2021 dove però non è ancora riuscito ad imporsi con continuità. Il suo contratto con gli inglesi scadrà nel 2026, ma a giugno potrebbe già salutare Londra in cerca di nuove opportunità per sbocciare definitivamente. Nelle ultime due stagioni è stato fatto rimbalzare in prestito al Valencia prima e al Siviglia poi. Quest'anno in Premier appena 8 presenze per lui. La Lazio osserva da vicino l'evolversi della sua situazione e in queste settimane studierà le mosse per provare ad affondare il colpo in estate.