Lazio sottotono ieri sera a Graz. Ne parla oggi l'edizione romana del Corriere dello Sport, sottolineando la prestazione deludente soprattutto di Milinkovic. Lo specchio della poca brillantezza della squadra è proprio il Sergente, lezioso e impreciso, incapace di trascinare i compagni come invece aveva fatto in diverse occasioni in questa prima parte di stagione.



Persino nella debacle in Danimarca la sua rete, pur inutile, era stata tra le pochissime note positive. Ieri invece non ha azzeccato neanche una giocata il serbo, incaponendosi più volte in dribbling forzati in mezzo ai raddoppi avversari. Una parentesi da archiviare subito per il 21 laziale. Già da lunedì, contro la Fiorentina, e poi tra una settimana, per il ritorno contro gli austriaci, sarà indispensabile il suo apporto per caricarsi sulle spalle le sorti delle aquile.