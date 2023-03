La Lazio e la città di Roma ricordano Mario Brega. Attore e caratterista del cinema italiano scomparso nel 1994, tifoso laziale e figlio di un ex atleta che militò nella polisportiva biancoceleste, ha portato la verace romanità sul grande schermo in numerosi film e commedie, lungo tutta la seconda metà del '900. In sua memoria oggi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, è stata scoperta una targa celebrativa, collocata in via Oderisi da Gubbio, nel quartiere Portunese (zona sud della Capitale, ndr) dove trascorse gran parte della sua vita. Alla cerimonia, oltre ai nipoti e ai parenti dell'ex attore, hanno presenziato anche il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri,e l’attore e regista Carlo Verdone, che con Brega ha condiviso numerose avventure lavorative sul set.