Il portiere della Sampdoria Emil Audero ha disputato un campionato di altissimo livello, sino all'infortunio alla spalla che lo ha bloccato qualche giorno fa. Il numero uno blucerchiato, però, ha fatto in tempo ad attirare alcune voci di mercato. Nei giorni scorsi si era parlato dell'Inter, ora invece sarebbe spuntata anche la Lazio per l'estremo difensore.



Secondo ll Messaggero, Igli Tare starebbe valutando soluzioni per il pacchetto arretrato. Maximiano non ha convinto Sarri, potrebbe partire alla fine della stagione, e la società biancoceleste avrebbe puntato alcuni profili per la porta: Caprile del Bari, che rappresenta una pista difficile, e appunto Audero. Il giocatore della Samp ha tutte le caratteristiche cercate dalla Lazio. Provedel, in teoria, potrebbe però rimanere titolare. Da valutare in quel caso la volontà di Audero.