A Salerno cresce la polemica anti-Lotito. Come racconta Liratv, i tifosi della Salernitana non hanno apprezzato le troppe assenze di Lotito, la sua lontananza dalla squadra granata. Anche perché, come hanno riportato numerosi quotidiani, con la Lazio la musica è diversa: Lotito, prima del match contro il Parma, era presente addirittura sul bus della squadra, per motivarla fino in fondo.



A Salerno l'unico presente è il co-patron Mezzaroma, che cerca di rimanere il più informato e vicino possibile alle vicende della squadra di Salerno. Che lamenta l'assenza di Lotito, e chiede "perché Salerno non possa avere una proprietà più attenta e presente". Un vero e proprio atto d'accusa nei confronti del presidente della Lazio Lotito.