La Lazio sta per piazzare il primo colpo dell'estate. Secondo il Messaggero è stato trovato l'accordo con Berardi per un quinquennale a 2,5 milioni a stagione. Con questo annuncio ieri il presidente Lotito si è presentato al vertice a Formello dove erano presenti anche Sarri, il segretario generale Calveri e il ds in pectore Angelo Fabiani.



Per l'esterno d'attacco, fortemente voluto dal tecnico toscano, si sta cercando ancora la quadra con il Sassuolo: il nodo sono le modalità di pagamento. Almeno 20 i milioni che la Lazio verserà ai neroverdi. Da capire inoltre se sarà inserito anche il cartellino di Cancellieri come contropartita. La certezza è che la concorrenza di Roma, Milan e Napoli è stata superata. L'affare è quindi a un passo dalla chiusura, anche se il quotidiano romano sottolinea che bisognerà attendere ancora qualche giorno per l'annuncio ufficiale.