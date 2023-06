Discussioni in corso in casa Lazio per il rinnovo di Mattia Zaccagni. Lotito vuole blindare l'esterno d'attacco ex Hellas, definitivamente espoloso quest'anno con una stagione da 10 gol e 10 assist. L'accordo attuale scade nel 2025, ma il presidente biancoceleste è già all'opera con gli agenti per trattare prolungamento e adeguamento dell'ingaggio. Il piano è quello di far firmare al classe '95 un quadriennale, con opzione per il quinto anno, portando quindi la scadenza fino al 2028. Anche il calciatore ha voglia di andare ancora avanti con l'aquila sul petto. Manca ancora l'accordo totale tra le parti sulle cifre, ma c'è ottimismo affinché tutto si chiuda nel giro di poche settimane.