Danilo Cataldi si lega quasi a vita ai colori biancocelesti. L'accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista della Lazio è stato trovato in questi giorni: la firma è attesa a breve. Prolungamento fino al 2028 (quando compirà 33 anni, ndr) e stipendio aumentato di 500mila euro rispetto al milione percepito attualmente. A riferirlo questa mattina è Il Corriere dello Sport.



Nelle ultime settimane si è lavorato proprio per limare le ultime distanze al livello economico. Il calciatore non ha fatto una trattativa al rialzo e la società è stata disposta a venire incontro alle richieste del prodotto del proprio vivaio. Una storia d'amore nata sin dai primi calci al pallone e che proseguirà almeno per altri cinque anni.