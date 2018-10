Questa mattina presso la clinica Paideia di Roma si è presentato il centrocampista della Lazio, Luis Alberto. Lo spagnolo ha dovuto svolgere esami strumentali per valutare lo stato del problema al pube che lo tormenta da inizio stagione. Inzaghi non lo ha convocato per la partita contro il Marsiglia di Europa League e lavorerà a parte a Formello.



ACCERTAMENTI - Nel corso della pausa delle nazionali Luis Alberto aveva contattato il suo ex-preparatore atletico ai tempi del Liverpool per forzare i tempi di recupero e superare in breve tempo il problema pubalgia. Dopo l'ultima gara contro il Parma, tuttavia, il problema si è riaccentuato e il giocatore sta svolgendo questa mattina esami più approfonditi per capire quale terapia portare avanti per superare il fastidio.