Una priorità indicata da subito da Maurizio Sarri e dettata anche dall'agenda di un mercato che, oltre all'addio annunciato di Strakosha, ha portato nei giorni scorsi alla rescissione anticipata del contratto di Reina per favorire il suo ritorno al Villarreal. La Lazio aveva bisogno di trovare in tempi ragionevolmente rapidi due nuovi portieri e nelle ultime ore si registrano novità molto significative per quanto riguarda le trattative portate avanti dal club biancoceleste. E' sempre più vicina la fumata bianca per Luis Maximiano, classe '99 di proprietà del Granada: secondo quanto appreso da calciomercato.com, esiste già un'intesa economica col ragazzo e il suo entourage e una di massima con la società spagnola.



E PROVEDEL... - L'operazione è entrata nella sua fase più calda e può concludersi a brevissimo, con esito positivo, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro non appena saranno superati gli ultimi dettagli. Ma il mercato dei portieri non finisce qui per la Lazio, che vuole mettere a disposizione di Sarri anche un secondo affidabile e tutti gli indizi conducono a La Spezia e ad Ivan Provedel. Quest'ultimo non ha preso parte al primo test amichevole stagionale contro il Gherdeina - alla pari del collega olandese Zoet - ma si è allenato regolarmente per la formazione guidata da pochi giorni da Luca Gotti. Il club ligure è alla ricerca di un valido sostituto (uno dei nomi seguiti con più insistenza è Falcone della Sampdoria) prima di dare il proprio via libera.