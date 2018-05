Saranno due i temi caldi, caldissimi del calciomercato Lazio: tutte le cifre che gireranno attorno a Milinkovic e il nome del sostituto di de Vrij, che si accasa all'Inter. Molti i nomi in ballo per il cuore della difesa della Lazio, su tutti quello di Acerbi, difensore del Sassuolo. Il classe ’88, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe ben felice di giocare alla Lazio.

NOTIZIE LAZIO - Ci sarebbe già accordo di massima con l'entourage del giocatore, le parti si sarebbero incontrate a Roma e Tare avrebbe in mano il sì del giocatore. Con un problema da risolvere: il Sassuolo chiede 15 milioni per il centrale, che la Lazio ritiene eccessivi. Lotito si ferma ad 8. Nella trattativa potrebbe rientrare un giovane, per abbassare le pretese dei neroverdi.