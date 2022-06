Vavro resterà al Copenaghen. Ha dare la notizia è Radiosei, che parla di accordo trovato in queste ore tra la Lazio e la società danese per 6 milioni di euro.



Il centrale slovacco era arrivato in biancoceleste nell'estate del 2019 per 10 milioni. La sua avventura a Formello però non è andata come sperava. Ha totalizzato solo 21 presenze, senza mai ambientarsi nella reltà capitolina. Dopo alcuni prestiti nel tentativo di rilanciarsi, in Danimarca in questi ultimi sei mesi ha ritrovato la sua dimensione ideale e l'addio a Roma può ora diventare definitivo.