Tutto fatto tra Lazio e Mallorca per Vedat Muriqi. Dopo due giorni di intensi colloqui per trovare la giusta formula per il trasferimeno, la stretta di mano è arrivata sul prestito oneroso (circa un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 12, senza alcuna condizionalità o vincolo per gli spagnoli. Il calciatore partirà domani mattina per le Baleari.