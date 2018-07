Tra oggi e domani ci siamo. Acerbi è pronto a sbarcare nella capitale, nella giornata di domani dovrebbero svolgere le visite mediche di rito. Sin dal primo incontro con Tare, a fine maggio, la volontà del giocatore è sempre stata chiara: ha sempre voluto la Lazio. Per lui è pronto un quinquennale, con scadenza 2023.



MERCATO LAZIO - La sua volontà è stata decisiva: ha contribuito a sbloccare la fase di stallo in cui si era arenata la trattativa, senza sentire le sirene dall'Inghilterra, con West Ham e Fulham pronte ad inserirsi. La Lazio sborserà 10,8 milioni per lui, più 1,5 di bonus. Il sostituto di de Vrij è pronto: Acerbi è pronto ad abbracciare la sua nuova squadra.